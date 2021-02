Soziales : Sozialverband VdK erstreitet Mittel für Mitglieder

Bitburg/Prüm Der Kreisverband Bitburg-Prüm des Sozialverbands VdK hat für seine Mitglieder 678 718 Euro erstritten. „Darunter sind auch viele Anträge, die von den Leistungsträgern abgelehnt wurden und gegen die wir erfolgreich Widerspruch eingelegt haben“, erklärt VdK-Kreisverbandsvorsitzender Wilhelm Ahlert.

Der größte Anteil dabei war der Rentenversicherungsbereich. „Aber natürlich hängt die Summe stark vom Sachgebiet ab“, so Wilhelm Ahlert.

„Bei ‚Schwerbehinderung‘ geht es meist nicht um Nachzahlungen, sondern um einen höheren Grad der Behinderung oder um Nachteilsausgleiche. Das fließt nicht als Nachzahlung in die Statistik ein, bedeutet aber für die Betroffenen handfeste Vorteile, wie Steuererleichterungen oder zusätzliche Urlaubstage. Insofern leistet der VdK viel mehr für seine Mitglieder, als auf dem Papier steht.“

In diesem Zusammenhang betonte Landesverbandsvorsitzender Willi Jäger das gesamtgesellschaftliche Gewicht des Sozialverbands VdK. „Wir vertreten die Interessen unserer Mitglieder nicht nur gegenüber Behörden oder Leistungsträgern, sondern auch gegenüber der Politik. Regelmäßig kontaktieren wir wichtige Entscheidungsträger, sind in Gremien vertreten und betreiben aktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Dazu kommen unsere 750 Ortsverbände, in denen sich Tausende Menschen ehrenamtlich engagieren.“