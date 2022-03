Krieg in der Ukraine : US-Luftwaffe schickt Spezialflugzeuge für elektronische Kriegsführung nach Spangdahlem

Spangdahlem Die US-Luftwaffe hat sechs Spezialflugzeuge nach Spangdahlem verlegt. Das ist aber noch nicht alles. Zudem werden Angehörige der 134. Electronic Attack Squadron in die Eifel verlegt.

Maschinen vom Typ Boeing EA 18 Growler sind normalerweise auf der Naval Air Station Whidbey Island im Bundesstaat Washington an der Westküste der USA stationiert. John Kirby, Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, hatte am Montag angekündigt, dass sechs Maschinen sowie 240 Soldaten von dort aus auf die Air-Base Spangdahlem verlegt werden. Die Maschinen sind noch am Montagabend auf dem Stützpunkt in der Eifel eingetroffen.