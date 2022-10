Zerstörtes Haus : Explosion ohne Gas? Ursache für Unglück in Spangdahlem bleibt mysteriös

Eine Woche nach der Explosion: die einsturzgefährdeten Teile des Hauses in der Hauptstraße werden abgetragen. Auch damit die Polizei mit den Ermittlungen beginnen kann. Foto: Nils Straßel

Spangdahlem Was hat dieses Haus in Spangdahlem dermaßen zerstört? Wahrscheinlich Gas, sagt ein Experte. Das scheint in diesem Fall aber gar nicht möglich zu sein. Wir klären auf.