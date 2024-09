Wie im US-Fernsehen Nicht der erste erschütternde Tötungs-Prozess vor dem Militärgericht Spangdahlem

Ein Bild, wie man es sonst nur aus amerikanischen Gerichtsserien kennt: In diesem Saal musste sich in Spangdahlem nach dem gewaltsamen Tod seines kleinen Sohnes ein US-Soldat verantworten. Hinten der Richtertisch, links die Geschworenenbänke, im Vordergrund saßen die Vertreter der Anklage. Flüstern ist in den Zuschauerreihen des US-Militärgerichts in Spangdahlem ebenso untersagt wie vielsagende Kopfbewegungen. Foto: Katharina Hammermann

Foto: TV/Katharina Hammermann