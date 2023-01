Militär : Experten aus Büchel bekommen Schulung auf Airbase Spangdahlem – Das steckt dahinter

Ein US-Kampflugzeug vom Typ F-16 Falcon startet auf der Airbase Spangdahlem. Foto: dpa/Boris Roessler

Spangdahlem Es ist eine Premiere, sagen die Amerikaner. Erstmals wurden Experten vom deutschen Luftwaffen-Stützpunkt Büchel an in Spangdahlem stationierten F-16-Kampfjets geschult. Wir haben nachgefragt, was die Gründe dafür sind.