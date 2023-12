Einst Topgun, jetzt Spangdahlem Das sagt der neue Airbase-Chef über die Nato, die Eifel und die Bluttat auf der Säubrennerkirmes

Colonel Kevin M. Crofton ist seit Juni 2023 Kommandant der Airbase Spangdahlem. Dort ist er für über 5000 militärische und zivile Mitarbeiter verantwortlich. Dafür hilft er gelegentlich auch mal am Einlass der Airbase aus oder inspiziert die Hangars der Flugstaffel. Crofton stammt aus der Nähe von Atlanta, US-Bundesstaat Georgia, und ist seit 2001 im Dienst. Er hatte zuvor mehrere Positionen in der Air Force inne, darunter Einsätze in Südkorea, Irak, Syrien und zuletzt auf dem Stützpunkt in Aviano, Italien. Er war auch Ausbilder an der berühmten TOPGUN-Akademie in Fallon, Nevada. In seiner Freizeit besucht Crofton schon mal ein Konzert in Trier oder ist in der Eifel unterwegs. Unser Reporter hat ihn zum Interview getroffen.