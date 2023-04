Kommunaler Haushalt Warum die Bitburger SPD den Brandbrief an Malu Dreyer doch nicht unterzeichnet hat

Keine Haushaltsreden, dafür ein alarmierender Brandbrief an die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer: der Stadtrat Bitburg hat in diesem Jahr in seiner Haushaltssitzung neue Wege beschritten. Während alle Fraktionen beim Redeboykott mitmachten, wurde der Brandbrief von der SPD nicht unterzeichnet. Warum eigentlich nicht?