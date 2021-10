Wahlen : SPD stimmt einstimmig für Christian Gayoso

Idenheim Die SPD im Bitburger Land hat am Samstag Christian Gayoso einstimmig als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Bitburger Land nominiert. „Vor dem Lebenslauf kann man den Hut ziehen – ich beglückwünsche Euch zu diesem tollen Kandidaten“, sagt der Landesvorsitzende und Innenminister Roger Lewentz, der ebenfalls nach Idenheim gekommen war.

„Ich will die Verbandsgemeinde Bitburger Land fit für die Zukunft machen“, sagt Christian Gayoso in seiner Bewerbungsrede (der TV berichtete ausführlich in seiner Ausgabe vom Donnerstag, 30. September). Dazu gehöre für ihn eine moderne und schlagkräftige Verwaltung und die Erhaltung und Stärkung der dörflichen Strukturen.