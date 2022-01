Bürgermeisterwahl Speicher : SPD-Kandidat für Bürgermeisteramt in Speicher steht

Jürgen Rauschenbach kandidiert als Bürgermeister für die Verbandsgemeinde Speicher und geht für die SPD ins Rennen. Foto: SPD Speicher

Speicher (de) Das wird spannend am in Speicher. Nach Marcus Konrad (CDU) und Harald Schilz (Einzelbewerber), steht nun der dritte Kandidat für das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde fest: Für die SPD will Jürgen Rauschenbach bei der Wahl am 27. März antreten.

Zu seiner Motivation sagt Jürgen Rauschenbach: „Wer aus der Eifel kommt, dem liegt die Heimat am Herzen. So geht es auch mir. Ich glaube, dass ich mit meiner beruflichen Erfahrung und meinem langen politischen Engagement beste Voraussetzungen mitbringe.“

Zu seinen inhaltlichen Schwerpunkten zählt der Erhalt und die Stärkung der dörflichen Struktur. Sein politisches Programm will Rauschenberg bei einer SPD-Versammlung am Montag, 31. Januar, 19 Uhr, in der Eifellandhalle in Orenhofen präsentieren, wo er von den SPD-Mitgliedern der vier Ortsvereine auch offiziell als Kandidat gewählt werden soll.