Wie barrierefrei ist Bitburg? Praxistest: Mit dem Rollstuhl durch Bitburg

Bitburg · Für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung ist die barrierefreie Teilhabe am Leben noch immer nicht selbstverständlich. Wo es hapert, das will die SPD am Freitag mit einem Praxistest und der Unterstützung Betroffener in der Bitburger Fußgängerzone offen legen.

10.10.2023, 12:57 Uhr

Seit der Umgestaltung der Fußgängerzone ist Bitburgs Innenstadt ein Stück barrierefreier. Aber die Eingänge zu Praxen und Geschäften sind mit Rollstuhl oder Rollator wegen Stufen vielfach weiterhin kaum zu überwinden. Foto: TV/Sybille Schönhofen

Kann ich vom Rollstuhl aus mein E-Auto an der öffentliche Zapfsäule laden? Komme ich mit meinem Rolli in die öffentliche Toilettenanlage? Erreiche ich aus sitzender Position den Bankautomaten? Und ist überhaupt der Bürgersteig breit genug, um sich mit dem Rollator sicher zu fühlen? Der „Tag der Barrierefreiheit“, den die Bitburger SPD ins Leben gerufen hat, soll es am Freitag zeigen.