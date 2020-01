Kommunalpolitik : SPD-Ortsverein lädt zum politischen Stammtisch

Gerolstein (red) Der SPD-Ortsverein Gerolsteiner Land lädt alle interessierten Bürger sowie seine Mitglieder zum politischen Stammtisch am Donnerstag, 30. Januar, ab 19 Uhr in die Schwarzbrennerei in Gerolstein ein.

