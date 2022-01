Sport : Special Olympics: Fünf Ringe für die Eifel

Bitburg/Prüm Gute Nachricht aus Berlin: Die Stadt Bitburg und die Verbandsgemeinden Bitburger Land und Prüm dürfen im kommenden Jahr Teilnehmer der Weltspiele in Berlin beherbergen.

Die Athletinnen – es können bis zu 80 sein – werden vom 12. bis 15. Juni kommenden Jahres im Jugendgästehaus Prüm beherbergt. An diesen Tagen, sagt Manfred Schuler von der VG Prüm, werde man für sie ein Rahmenprogramm in beiden Städten anbieten. Außerdem müssen Sportstätten für das Training vorgehalten werden.

Die Special Olympics World Games werden am 17. Juli 2023 in Berlin eröffnet und dauern eine Woche. Das Programm mit den Gastgeberkommunen ist, so schreiben die Ausrichter der Spiele, „das größte kommunale Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik“. Es stifte „ein neues Miteinander und öffnet den Raum für Begegnungen weit über die Special Olympics World Games hinaus“.