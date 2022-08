Immobilien : Plewa-Werk in Speicher - Erste Wohnungen sollen 2024 fertig werden

Plewa-Werk in Speicher - Erste Wohnungen sollen 2024 fertig werden

Auf dem Areal des ehemaligen Plewa Werks an der Kapellenstraße in Speicher laufen die Bauarbeiten. Bis Ende des Jahres soll der Rohbau von Halle 16 und 17 abgeschlossen sein. 36 Wohnungen entstehen allein im ersten Bauabschnitt bis 2024. Foto: TV/Sybille Schönhofen

Speicher Die Wohnwerk Speicher GmbH & Co. KG baut die Hallen des ehemaligen Plewa-Werks in Wohnungen um. Die ersten 36 Wohnungen sollen 2024 vermietet werden können. Wie es auf der Baustelle voran geht.

Auf dem Gesamtareal des ehemaligen Plewa-Werks in Speicher sollen in den kommenden Jahren bis zu 120 Wohnungen entstehen. Dafür bleibt die Hälfte der Bestandsgebäude erhalten, die übrigen werden abgerissen. Bis April liefen die Abbrucharbeiten, seit Mai wird am ersten Bauabschnitt gebaut.