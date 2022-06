Tiere in Not : Uhu-Ziehmutter aus Speicher plant Auffangstation für Wildtiere in Piesport

Brigitte Schenz-Mehles mit Uhu Tiffy. Foto: TV/Privat

Speicher Nachdem ihr zahmer Uhu „Tiffy“ Anfang April verschwunden ist, will Brigitte Schenz-Mehles aus Speicher nun anderen Tieren in Not helfen und dafür eine Wildtierstation aufbauen.