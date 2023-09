Zwei Varianten möglich Heiße Frage in Speicher: Nur eine Sporthalle oder darf es auch mehr sein?

In den letzten 25 Jahren wurde sie zwar nicht als Versammlungsstätte in Anspruch genommen, aber es bestand immerhin die Möglichkeit, die Dreifeldsporthalle in Speicher auch für Veranstaltungen über Sportturniere hinaus zu nutzen. Das ist seit 2021 untersagt, weil die Wandhydranten wegen möglicher Keimbelastung außer Betrieb genommen werden mussten. Damit werden die Brandschutzauflagen für Versammlungsstätten in dieser Größenordnung nicht mehr erfüllt. Nur noch das Pfarrheim steht in Speicher für gesellschaftliche Ereignisse zur Verfügung.