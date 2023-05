Zwischenlösung für Kindergarten Wegen zu hoher Sanierungskosten: Kita in Speicher muss in Container ziehen

In Speicher arbeiten die Verantwortlichen daran, wie es mit der Kita des Vinzenhauses weitergehen kann. Der Träger der Kita, der Nonnenorden der Vinzentinerinnen in Köln, hatte im März überraschend angekündigt, die Kita zum Sommer 2025 zu schließen. 47 Kinder werden dort in drei Gruppen betreut.