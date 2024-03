Große Treibgutansammlungen Droht am Speicherer Bahnhof ein Brückeneinsturz?

An einer Brücke der DB unweit des Bahnhofs in Speicher haben sich große Mengen an Treibgut an einem Brückenpfeiler festgesetzt. Unter anderem hängen dort ganze Bäume und dicke Baumstümpfe fest. In diesem Jahr gab es in der Region bereits drei Hochwasserereignisse. Zwar waren diese natürlich nicht vergleichbar mit dem Jahrhunderthochwasser und kommen im Winter immer wieder vor, allerdings haben sie sehr viel Treibgut mit sich gerissen. Das letzte Hochwasser war am 23. Februar 2024.