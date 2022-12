DRK-Einsatz : Wegen Grippe-Virus: Großeinsatz im Seniorenheim

Speicher Über die Region läuft derzeit gleich mehrfach eine Infektionswelle. In einigen Schulklassen fehlen derzeit mehr als die Hälfte der Schüler. Und auch viele ältere Bürger sind derzeit erkrankt. In Speicher musste deshalb das DRK ausrücken.

(siko) Gleich mit einer kompletten Einsatzgruppe rückte das DRK Speicher am Sonntagmorgen ins Seniorenheim Marienhof in Speicher aus. Dort hatte man in innerhalb von 24 Stunden eine Vielzahl von Bewohner festgestellt, die mit Influenza A infiziert waren. Einige Bewohner waren deshalb schon in Krankenhäuser gebracht worden.

Doch am Sonntagmorgen kamen weitere Krankheitsfälle dazu. Deshalb rückte das DRK mit der schnellen Einsatzgruppe (SEG) an. Sie halfen dabei herauszufinden, welche Bewohner tatsächlich in Krankenhäuser müssen und welche vor Ort versorgt werden können.

