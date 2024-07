Vorfall in Speicher Jugendlicher soll Sechsjährige sexuell missbraucht haben – Untersuchungshaft angeordnet

Das Amtsgericht Trier hat im Fall des möglichen Kindesmissbrauchs in Speicher Untersuchungshaft angeordnet. Der Mann, den die Polizei am Donnerstagabend festnehmen konnte, wurde auf Antrag der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Ihm wird eine Sexualstraftat zur Last gelegt. Das teilt die Polizei am Freitagmittag mit.