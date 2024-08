Versorgung auf dem Land So funktioniert die mobile Arztpraxis in Speicher

Seit dem 12. August 2024 kommt die mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KVRLP) in den Schönfelderweg 1 in Speicher. Dort war bis Ende Juli die jetzt geschlossene Praxis des Hausarztes Dr. Dehos. Wer in der Mobilen Arztpraxis behandelt werden möchte, muss vorher einen Termin vereinbaren.

Foto: Agentur Höser/Rudolf Höser