Raum für Feiern und Proben Alle wollen eine Stadthalle für Speicher – Was jetzt noch für die Umsetzung fehlt

Es ist beschlossene Sache, dass in Speicher der Gebäudekomplex, der die ehemalige Aula der Hauptschule, die jetzt als Mensa der Grundschule genutzt wird, und darunter das Schwimmbad beherbergt, saniert wird. Als sich die Verantwortlichen damit beschäftigten, dachten sie einen Schritt weiter: Wie wäre es, an der Stelle für die Stadt und ihre Bürger und Vereine eine Halle zu bauen? Das böte sich an, denn die Mensa soll sowieso in die ehemalige Sozialstation umziehen und macht somit Platz.