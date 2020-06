Stadt hat Interesse bei Firma Innogy bekundet : Speicher will öffentliches W-Lan-Netz aufbauen

Speicher will öffentliches W-Lan-Netz aufbauen

In Hillesheim gibt es an der Markthalle freies W-Lan. Die Speicher möchten nun auch öffentliche Hotspots einrichten. Foto: Vladi Nowakowski

Speicher Durchschnittlich 85 Mal am Tag schauen die Deutschen auf ihr Handy. Auch unterwegs surfen viele im Netz, chatten auf WhatsApp oder scrollen durch Facebook. Zumindest dann, wenn sie Empfang haben.

Das ist vor allem in der Eifel mit all ihren Funklöchern nicht selbstverständlich. Denn noch immer lässt die Mobilfunkverbindung in vielen Ortschaften zu Wünschen übrig (der Trierische Volksfreund berichtete mehrfach).