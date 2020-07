Bei Photovoltaik in der Eifel soll es keinen Wildwuchs geben : Speicher will Regeln für Solarparks festlegen

Foto: TV/Christian Altmayer

Speicher Auch in der Verbandsgemeinde (VG) Speicher häufen sich derzeit die Anfragen zum Bau von Solarparks. So plant etwa ein Investor in Orenhofen eine größere Photovoltaikanlage zu bauen. Weil die Kommune Wildwuchs vorbeugen will, werden Interessenten sich aber noch gedulden müssen.

Denn der VG-Rat hat beschlossen, erstmal Kriterien für die Ansiedlung von Solarzellen zu erarbeiten. Bevor man diese genehmigt. Ähnliche Beschlüsse hatten die Nachbarn im Bitburger Land, in Arzfeld, Prüm und der Südeifel gefasst (der TV berichtete).