VG-Werke gehören trotzdem zu den günstigsten Versorgern : Speicherer zahlen künftig 63 Euro mehr fürs Wasser

Speicher Die Wassergebühren in der Verbandsgemeinde Speicher werden ab nächstem Jahr deutlich teurer. Eine entsprechende Preiserhöhung hat der Rat vergangene Sitzung einstimmig abgesegnet.

Insgesamt wird die Versorgung für einen durchschnittlichen Zweipersonen-Haushalt jährlich etwa 63 Euro teurer. Was einer Preiserhöhung von zwölf Prozent entspricht. Ein Single-Haushalt zahlt pauschal nur 49 Euro – also etwas weniger – dazu. Prozentual steigen seine Ausgaben so aber um stolze 19 Prozent.