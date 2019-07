Meerfeld : Speicherer zieht es zu den Maaren

Meerfeld Der Eifelverein Speicher wandert am Mittwoch, 31. Juli, zur Bleckhausener Mühle in Meerfeld. Interessierte sind eingeladen daran teilzunehmen.

Die etwa dreistündige Wanderung beginnt am Meerfelder Maar und führt über den Aussichtsturm Landesblick ins Tal der Kleinen Kyll und von dort wieder zurück nach Meerfeld. Die Strecke ist 9,5 Kilometer lang und hat einen Höhenanstieg von 213 Metern. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Rathaus in Speicher, Wanderführer ist Albert Wallenborn. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.