Speicher Entwurf für neue Grundschul-Mensa steht – warum dort jedoch nicht frisch gekocht werden soll

Seit einem Beschluss des Verbandsgemeinderates Speicher im Oktober 2022 ist klar: Die Mensa der Grundschule Speicher wird in das Gebäude der ehemaligen Sozialstation verlegt. Die Planung für den Umbau ist nun so weit, dass die Verwaltung im Sommer die Baugenehmigung auf den Weg bringen will. Bürgermeister Marcus Konrad hofft, dass im Herbst die Genehmigung vorliegt und die Bauarbeiten beginnen können.