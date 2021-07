Vereine : 2500 Euro für integrative Kindertagesstätte

Bitburg (red) Die Formel 3 Vereinigung Bitburg hat sich aufgelöst. Das Vereinsvermögen wurde von den Liquidatoren Birgit Steffes und Eddy Tietze zu Spenden an gemeinnützige Organisationen verwandt. So erhielt die Lebenshilfe Bitburg eine Spende in Höhe von 2 500 Euro.

