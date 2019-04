später lesen Spenden Spenden für Blinde in armen Ländern Teilen

Menschen mit Sehbehinderungen in Entwicklungsländern zu helfen, das liegt den Einwohnern aus Daun am Herzen. Die Christoffel-Blindenmission (CBM) hat im vergangenen Jahr von 57 Bürgern aus Daun insgesamt 6.139 Euro an Spenden erhalten, von Bürgern aus Bitburg insgesamt 9.423 Euro an Spenden.