Soziales : Firmlinge der Pfarreiengemeinschaft Prüm spenden 2020 Euro

Prüm (red) Die Firmlinge der Pfarreiengemeinschaft Prüm waren mit ihren Begleitern auf sogenannten Benefiz­sternwanderwegen unterwegs. Wegen der Corona-Pandemie starteten in diesem Jahr mehrere kleine Gruppen von sechs Orten aus – 15 Kilometer von Prüm entfernt.

Ein Teil des Geldes wurde an den Verein Wünsche-Wagen Deutschland überwiesen. Diese Einrichtung erfüllt sterbenskranken Menschen letzte Wünsche. Den zweiten Teil überreichten die Mädchen und Jungen nun an den Förderverein der Palliativstation im St.-Josef-Krankenhaus in Prüm. Dr. Christian Elsen nahm ihre Spende entgegen. Auch die Palliativstation begleitet Menschen auf ihrem letzten Lebensweg. Elsen dankte den Firm­lingen und erklärte, warum Spenden für die Arbeit auf der Station so wichtig sind. Foto: Thomas Maas