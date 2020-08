Engagement : Spendenaktion für junge Menschen in Bolivien

Spendenaktion für junge Menschen in Bolivien

Bitburg Sportlich und aktiv können sich Kinder, Jugendliche und junge Familien für 2000 junge Menschen in Bolivien einsetzen. Die Pfarreiengemeinschaft Bitburg hat sich einer Initiative der Bolivienhilfe des Bistums Trier angeschlossen.

Zwar habe die Bolivienkleidersammlung im Frühjahr coronabedingt ausfallen müssen, teilt die Gemeinereferentin Waltraud Berger mit, die Bolivienhilfe im Bistum Trier habe aber eine Solidaritätsaktion gestartet, an der sich gerne Menschen aus Bitburg und Umgebung beteiligen können.

Die Aktionsidee der Bolivienhilfe im Bistum Trier möchte dem etwas entgegensetzen und zwar mit Radfahren, laufen und wandern für einen guten Zweck: für die Kinder und Jugendlichen in Bolivien.

Das Leitungsteam der Messdienerschaft Bitburg – St. Peter lädt alle interessierten jungen Leute zur Teilnahme ein. Alles was getan werden müsse, um sich zu engagieren sei zu entscheiden, ob man lieber Rad fährt , läuft oder wandert. Natürlich dürfe auch die ganze Familie mitmachen.

Es gibt zwei gemeinsame Aktionstage, es darf aber auch privat geschwitzt und gesammelt werden. Gemeinsam geht es rund am Samstag, 22. August, sowie am Samstag, 29. August, von 10 bis 14 Uhr. Die Routen werden im Vorhinein festgelegt: Mit dem Fahrrad geht es dann über 15, 30 oder sogar 50 Kilometer ans Spenden auf Rad, joggend oder wandernd müssen fünf, zehn oder 15 Kilometer gemeistert werden. In der Aktionswoche darf sicher aber auch jeder privat verausgaben, sofern die Spende mit Angabe der gemeisterten Strecke im Pfarrbüro eingereicht wird.