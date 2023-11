Waisenhäuser und Schulen im Kriegsgebiet Eifeler wollen Kindern in der Ukraine ein Lächeln zu Weihnachten schenken

Burbach-Neustraßburg · Sie hören nicht auf zu helfen: Auch dieses Jahr an Weihnachten unterstützt MMS Humanitas Kinder in der Ukraine. Wer mitmachen will, hat dafür verschiedene Möglichkeiten.

14.11.2023 , 13:59 Uhr

Seit knapp zwei Jahren hilft Markus Schlickat Menschen in der Ukraine. Foto: TV/Markus Schlickat

Von Christian Thome Redaktion Eifel

Es ist das zweite Weihnachten, in dem die Ukraine unter einem russischen Angriffskrieg leidet. Damit vor allem Kinder über die Feiertage trotzdem schöne Momente erleben können, setzt sich die Eifeler Hilfsorganisation MMS Humanitas auch dieses Jahr für die Ukraine ein. Geplant ist eine Schuhkarton-Aktion.