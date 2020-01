Gesellschaft : Spender können Krebstod verhindern

Bitburg-Prüm Die Stefan-Morsch-Stiftung und der DRK-Blutspendedienst suchen im Januar Lebensretter im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Jeden Tag werden in Deutschland 15 000 Blutspenden gebraucht. Meistens sind es Krebspatienten, die diese Transfusionen bekommen.

Am Donnerstag, 16. Januar, 17 bis 20.30 Uhr, in Badem (in der Gemeindehalle, Hubert-Lux-Straße 10) und am Freitag, 24. Januar, 17 bis 20.30 Uhr, in Dudeldorf (in der Grundschule, Schulstraße 8), gibt es die Gelegenheit zur Blutspende und zur Registrierung als Stammzellen­spender.