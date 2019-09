Baustelle in Badem : Sperren, damit’s bald rund geht

Baustelle Badem Kreisverkehr. Foto: TV/Christian Altmayer

Badem Die Bauarbeiten am Ortseingang von Badem gehen in die nächste Phase. Gehwege und Straße sind fast fertig. Ab dem 25. September kommt nun laut Landesbetrieb Mobilität in Gerolstein der Kreisverkehr dran.