Verkehr : Forstarbeiten an der L 2: Straße gesperrt

Auw an der Kyll/Orenhofen (red) Wegen Forstarbeiten wird die L 2 zwischen der Einmündung L 2/K 37 in Auw an der Kyll und der Einmündung L 2/K 31 gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein mitteilt, finden die Arbeiten voraussichtlich am 17. und 18. Februar statt.

Eine Umleitung über die K 37, Preist, die K 39 und Orenhofen sowie in umgekehrte Richtung sei ausgeschildert.