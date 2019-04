später lesen Straßenbau Sperrung der Ortsdurchfahrt Teilen

Wegen Kanal- Straßenbauarbeiten muss die Kreisstraße 5 in der Ortslage Ammeldingen an der Our zwischen dem Ortsausgang in Richtung Gentingen und dem Ortsausgang in Richtung Wallendorf vom 29. April bis voraussichtlich zum 31. Mai für den Verkehr voll gesperrt werden.