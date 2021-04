Verkehr : Sperrung zwischen Dausfeld und Rommersheim

Dausfeld/Rommersheim (red) Die B 51 zwischen den Anschlussstellen (ASS) Dausfeld und Rommersheim ist ab kommender Woche gesperrt. Grund seien, so der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein, „unaufschiebbare Fahrbahnsanierungsarbeiten“.

Vermutlich werden die Arbeiter am Montag, 12. April, anrücken und am Dienstag, 20. April, fertig sein.

Eine Umleitung für den Verkehr werde über die B 410 in Richtung Prüm und die B 265 sowie in umgekehrte Richtung ausgeschildert. Das hat auch Auswirkungen auf den Einmündungsbereich der B 410/B 265 bei Prüm. Dieser bekomme, so der LBM, damit es zu einem „reibungslosen Verkehrsfluss“ aus Richtung Köln in Richtung A 60 komme, während der Bauphase eine neue Verkehrsführung.

Fahrer aus Richtung Dausfeld/Köln in Richtung B 265/ASS Rommersheim und umgekehrt haben in dieser Zeit die Vorfahrt. Fahrer aus Richtung Prüm in Richtung ASS Rommersheim und in Richtung Dausfeld seien in dieser Zeit wartepflichtig: Ein „Stop“-Schild wird angebracht.