Verkehr : Sperrung zwischen St. Thomas und  Zendscheid

ZenDscheid/St. Thomas Wegen der seit Ende Juni laufenden Umgestaltung des Einmündungsbereiches L 24/K 98 im Bereich des Bahnübergangs bei Zendscheid kommt es noch bis voraussichtlich 6. November zu Behinderungen für den Verkehr.

Dies teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein mit. Ab 7. September werde, so der LBM, die L 24 zwischen der Abzweigung L 24/K 98 (Abzweigung nach Zendscheid) und St. Thomas bis voraussichtlich 6. November für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung in Richtung Densborn werde vorher aufgehoben. Die Umleitung führt ab Zendscheid über Usch, Densborn, Neustraßburg, Balesfeld, Staffelstein, Malberweich, Malberg und Kyllburg bis nach St. Thomas und in umgekehrte Richtung. Das 1,14 Millionen Euro teure Projekt finanzieren der Eifelkreis, der Bund, das Land, die VG-Werke und die Deutsche Bahn gemeinsam.