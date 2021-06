Verkehr : Sperrungen wegen Bauarbeiten in Irrel

Irrel (red) Die Kanal- und Straßenbauarbeiten in der Hauptstraße in Irrel gehen weiter. Daher wird, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein mitteilt, ab Mitte nächster Woche die Hauptstraße im Einmündungsbereich Hauptstraße, Büchelstraße und Ewerhartstraße bis voraussichtlich 1. Oktober komplett gesperrt sein.

Die Einbahnstraßenregelung in der Ewerhartstraße, Prümzurlayer Straße (L 4) und Hauptstraße (K 20) wird in dieser Zeit aufgehoben.

Eine Umleitung für den Verkehr aus Luxemburg und dem Industriegebiet „Auf Zweikreuz“ kommend in Richtung Irrel (Talstraße, Niederweiser Straße“) werde dann, so der LBM, ab der Anschlussstelle B 257 (“Auf Zweikreuz“) über die B 257 bis zur Abfahrt Irrel und weiter über die L 4 bis zum Kreisel (Talstraße, Niederweiser Straße) in Irrel ausgeschildert. Die Umleitung aus Irrel in Richtung Luxemburg und zum Industriegebiet „Auf Zweikreuz“, werde, so der LBM, ab der Einmündung L 4 (Prümzurlayer Straße“ – „Ewerhartstraße“) in Irrel über die L 4, die Abfahrt Irrel und weiter über die B 257 ausgeschildert.