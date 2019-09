Spiel, Sport und Integration : Bei dem Spiel- und Sportfest gibt es nur Gewinner

Alle sind gewinner. Foto: Tv/Sabine jacobs

Prüm (red) Spielen, springen, laufen und basteln – das Programm des 18. Integrativen Spiel- und Sportfestes der Astrid-Lindgren-Schule in der Dell in Prüm ist auch in diesem Jahr abwechslungsreich.

