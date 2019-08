Neue Medien : Spielerisch die Welt entdecken

Bitburg Mit Audioguides und Stadtplan durch die Gegend laufen war mal: Ab jetzt kann man Bitburg mobil und mit spielerischem Spaß entdecken.

Nein, ich lasse mich nicht von Google Maps leiten – ich bin auf einer Stadtrallye. Entwickelt hat diese Tour Ralf Olk. Der 54-Jährige leitet das Youtel in Bitburg nahe der B 51. Über seine Mitgliedschaft im Deutschen Fachverband für Jugendreisen „Reisenetz“ ist Olk mit einem jungen Start-Up aus Berlin in Kontakt gekommen: Actionbound. Das ist eine internetbasierte Plattform, auf der man sogenannte Bounds erstellen kann.

Dabei handelt es sich um in sich abgeschlossene Rallyes, die man interaktiv mit Quizfragen, Fotos, Videos und Texten über die Smartphone-App machen kann. Man spielt in Klein-Gruppen von drei bis sechs Teilnehmern pro Smartphone. „Für jede gelöste Aufgabe gibt es Punkte. Die werden in einen Highscore eingetragen. So kann man sich auch vergleichen“, erzählt Ralf Olk.