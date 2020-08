Medien : Offener Kanal zeigt Konzertmitschnitt aus Liebfrauen

Bitburg (red) Der Offene Kanal Bitburg geht am Donnerstag, 27. August, wieder auf Sendung. Los geht es ab 19.30 Uhr mit dem Konzertmitschnitt „Gloria“ mit geistlicher Chormusik aus der Pfarrkirche Liebfrauen Bitburg.

Er wurde im Juni 2019 aufgezeichnet. Ab 20.35 Uhr wird dann der Dokumentarfilm „Spinnen“ gezeigt. Der inzwischen verstorbene Luxemburger Naturfilmer Willy Lang stellt in der Dokumentation das interessante und beeindruckende Leben einer manchmal etwas ungeliebten, aber umso spannenderen Tierart vor.

Die Sendung wird wiederholt am Samstag, 29. August, von 13 bis 14.30 Uhr, am Sonntag, 30. August, von 3 Uhr bis 4.30 Uhr sowie am Dienstag, 1. September, von 10 bis 11.30 Uhr.