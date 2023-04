Leerstehendes Schmuckstück Wie geht es mit dem ehemaligen Bekleidungsgeschäft am Bitburger Spittel weiter?

Die Sonne scheint auf den Spittel. Zeit, sich einfach einmal auszuruhen. Platz nehmen auf einer der Sitzbänke. Der Blick schweift durch die Wasserfontänen, die auf dem Boden leicht in die Luft spritzen. Hinauf in die Fußgängerzone, den blauen Himmel. Und auf eines der schönsten Gebäude der Innenstadt, das in Terrakottafarben, mit seinen eindrucksvoll verzierten Fenstern und seinem kleinen Balkon dazu einlädt, genauer hinzusehen.