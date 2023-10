Anbau der Kaiser-Lothar-Realschule in Prüm Diese Turnhalle erinnert künftig an den Erfinder der Maibowle - und wird saniert

Der Ausweichbau des Regino-Gymnasiums ist frisch bezogen, das Gebäude der ehemaligen Wandalbert-Hauptschule wird erst seit wenigen Tagen im Ganzen von der Kaiser-Lothar-Realschule Plus genutzt, da kündigt sich bereits die nächste Großinvestition in ein Schulgebäude des Eifelkreises Bitburg-Prüm an: Die alte Turnhalle der Hauptschule wird saniert. Das hat am Freitag der Kreistag in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause beschlossen – und auch gleich eine Namensänderung.