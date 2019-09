Sporthalle Arzfeld : Fast wie neu: Arzfelder Sporthalle ist fertig saniert

Die Sporthalle in Arzfeld ist frisch saniert. Boden, Wände und zum Teil auch die Einrichtung sind komplett neu. Foto: Verbandsgemeinde Arzfeld. Foto: VG Arzfeld/Andrea Gieretz

Arzfeld Die Übergabe der frisch sanierten Turnhalle wird am Freitag gefeiert wird. Insgesamt wurden 1,8 Millionen Euro investiert.

Der Boden ist jetzt blau. An der Decke hängen neue Lampen und rundherum gibt es einen Prallschutz aus Holz. Das sieht schon richtig edel aus. Eigentlich ist gefühlt alles neu in der Sporthalle in Arzfeld. „Man kann fast sagen, da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Wir haben eigentlich eine neue Halle bekommen“, sagt Andreas Kruppert, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld.