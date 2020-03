Bundesförderung : Sporthalle in Daleiden wird saniert

Daleiden Der Bundestag fördert die Umbauten mit knapp 1,5 Millionen Euro. Nach Arzfeld und Waxweiler wird damit auch die dritte Turnhalle in der Verbandsgemeinde renoviert und modernisiert.

Die Turnhalle in Arzfeld ist bereits saniert. Bei der Halle in Waxweiler steckt man mitten drin in den Renovierungsarbeiten. Dafür gibt es Geld aus dem sogenannten „Goldenen Plan“ des Landes Rheinland-Pfalz. „Und dann kam mit dem kurzfristig aufgelegten Bundesprogramm die perfekte Gelegenheit, uns auch mit der Halle in Daleiden zu bewerben“, sagt Kruppert.