Sicherheit von Sportstätte : TÜV stellt überraschend gravierende Sicherheitsmängel fest – Was das für die Speicherer Sporthalle bedeutet

Die Sporthalle am Speicherer Gymnasium ist dringend sanierungsbedürftig. Als erstes wird nun ein Brandschutzkonzept erstellt. Wann die Bauarbeiten beginnen und wann die Halle möglicherweise geschlossen werden muss, steht noch nicht fest. Für den Fall, dass die Arbeiten auch außerhalb der Ferien abliefen, bliebe dem Schulsport dann nur, auf das Außengelände hinter der Halle auszuweichen, wo derzeit ebenfalls Sanierungsarbeiten laufen. Foto: TV/Sybille Schönhofen

Speicher Schlechte Nachricht für Schulen, Vereine, die Volkshochschule und alle sonstigen Nutzer: Die 3-Feld-Sporthalle in Speicher muss saniert werden. In welchem Umfang steht noch nicht fest – möglich ist aber, dass die Halle länger geschlossen werden muss.

Die Untere Bauaufsicht und der TÜV Rheinland haben neben bereits bekannten baulichen Mängeln an der Speicherer Sporthalle weitere entdeckt. Der Mängelbericht listet unerwartet große Beanstandungen auf. So groß, dass die Verwaltung schon in der Vorlage zur letzten Verbandsgemeinderatssitzung abgewunken hat: Es sei unmöglich, die vorgegebene Frist zur Beseitigung der Mängel bis zum 21. Februar einzuhalten. Mindestens ein Jahr werde dafür benötigt. Die angemahnte Sanierung würde darüber hinaus so umfangreich, dass sie nicht ohne ausgewiesene Fachbüros zu planen sei. Experten sollen das Projekt betreuen. Als erstes werde ein Brandschutzkonzept benötigt.

Die Verbandsgemeinde hat das Ingenieurbüro Brandschutz Friedrich in Wittlich damit beauftragt, ein Brandschutzkonzept zu erstellen. „Darauf aufbauend ist seitens eines Planungsbüros zu überprüfen, ob und wie die Sporthalle abschnittsweise saniert werden kann“, so steht es in der Vorlage zum VG-Rat. Es bleibt abzuwarten, was die Experten sagen. „Sobald das Ergebnis vorliegt, müssen die weiteren Planungsleistungen ausgeschrieben werden. Die weiteren Leistungen müssen dann in Abstimmung und aufbauend auf das Brandschutzkonzept erfolgen“, beschreibt Verbandsgemeinde-Bürgermeister Marcus Konrad das weitere Vorgehen. Bis es ein Sanierungskonzept gibt, ist der tatsächliche Umfang der Bauarbeiten noch nicht abzusehen.

Das Gymnasium indes, das in der Halle den Sportunterricht abhält, wusste von der Tragweite noch nichts, bis wir Alwin Ersfeld vom Vorstand des Genossenschaftlichen Gymnasiums Speicher darauf angesprochen haben. Ihm sei bis dato nur bekannt, dass eine neue Heizung im gleichen Raum mit den Wechselrichtern der PV-Anlage eingebaut wurde, und dies bemängelt worden sei.

Sporthalle in Speicher: Diese Mängel müssen beseitigt werden

Mittlerweile geht es um viel mehr. Auf Nachfrage legt Bürgermeister Marcus Konrad dar, was entdeckt wurde: „Der Bericht weist diverse Mängel und Schäden an der Deckenkonstruktion, der Fassade sowie an der abgehängten Hallendecke auf. Die Standsicherheit des Gebäudes ist derzeit noch gegeben. Ebenso bestehen diverse Mängel an der Gebäudetechnik.“ Die Halle könne trotzdem weiter als Sportstätte genutzt werden, sagt Konrad. Als Versammlungsstätte jedoch nicht.

25.000 Euro kalkuliert die Verwaltung laut Beschlussvorlage für die Erstellung des Brandschutzkonzeptes ein. „Sobald das Ergebnis des Brandschutzkonzeptes vorliegt, hat der Verbandsgemeinderat im nächsten Schritt über die weitere Nutzungsart der Sporthalle und Versammlungsstätte zu entscheiden“, heißt es dort weiter. Mögliche weitere Planungsleistungen müssten eventuell europaweit ausgeschrieben werden. Insgesamt sind für die Planungsleistungen 40.000 Euro im Haushalt 2023 vorgesehen.

Was die entdeckten Mängel für die Sporthalle in Speicher bedeuten

Die Kosten für die eigentliche Sanierung stehen noch in den Sternen. So lange noch kein Sanierungskonzept vorliegt, bleibt auch unklar, welche Folgen die anstehenden Arbeiten für die Nutzung haben. Marcus Konrad schließt nicht aus, „dass die 3-Feld-Sporthalle während der Sanierung über einen längeren Zeitraum geschlossen werden muss“. Das wird nicht nur die angrenzenden Schulen und ihren Sportunterricht vor Probleme stellen, sondern auch andere Nutzer wie Vereine und die Volkshochschule Speicher betreffen.