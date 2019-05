Kommunalpolitik : Sporthalle soll ab dem Sommer saniert werden

Arzfeld Der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Arzfeld hat in seiner letzten Sitzung vor der Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai, unter anderem die Sanierung der Sporthalle in Waxweiler auf den Weg gebracht. „Wir haben gerade die Bewilligung zur Förderung der Generalsanierung erhalten.

