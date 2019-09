Sport : Sportkreistag in Bitburg

Bitburg (red) Beim Sportkreisjugendtag treffen sich am Mittwoch, 25. September, alle Sportler, die in der Jugendarbeit in Vereinen im Eifelkreis tätig sind. Beginn im Vereinsheim des FC Bitburg im Stadion Ost ist um 19 Uhr.

