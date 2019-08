Bildung : Sportleistungskurs lässt sich zu Übungsleitern ausbilden

Neuerburg (red) Die Sportleistungskurse der Jahrgangsstufen 12 und 13 m Eifel-Gymnasium haben am Schuljahresanfang am Übungsleiterlehrgang C-Lizenz für Breitensport teilgenommen. Viele Stunden und Lerneinheiten hatten alle darauf hingearbeitet, unseren Trainerschein zu erlangen. In theoretischen Bereichen, wie beispielsweise Rechts- und Versicherungsfragen, wurde erklärt, was im späteren „Trainerleben“ auf uns zukommt. Zwei weitere Tage Praxis- und Lehrprobentraining machten allen viel Spaß. Die Dozenten waren Winfried Dunz und Christina Barzen. Die Prüfung, in der alle 30 Minuten einer selbst erstellten Unterrichtsstunde zeigen mussten, absolvierten alle Schüler erfolgreich, so dass sie jetzt qualifiziert sind, uns als Trainer in einem Sportverein oder Fitnessstudio zu engagieren. Die Teilnehmer: Julia Auer, Marco Buchmann, Lukas Gerlach, Luca Heltemes, Lilly Kolling; Hannah Maiers, Tina Nottinger, Lisa Schons, Luca Thome, Hannah Müller; Alexander Mirkes, Hannah Mosbacher, Anna Rech, Luise Wolfers Bericht: Hannah Maiers Foto: Jens Kemper. Foto: tv/Jens Kämper