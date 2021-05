Kultur und Unterhaltung : Gesprächsabend mit Dieter Kürten fällt aus

Bitburg (red) Dieter Kürten kommt nun doch nicht nach Bitburg. Herbert Fandel, Moderator der Talkreihe „Einblicke“ teilt mit, dass der Gesprächsabend mit dem Sportjournalisten am 15. Juli ausfallen muss.

Kürten habe ihm mitgeteilt, dass er sich gesundheitlich nicht in der Lage sehe, nach Bitburg zu kommen. „Die Beweggründe von Dieter Kürten, der am 23. April 86 Jahre alt geworden ist, respektiere ich ausdrücklich“, so Fandel. Der nächste Talkabend in der Reihe „Einblicke – Menschen mit Geschichte und Geschichten“ soll am Donnerstag, 14. Oktober, um 19 Uhr stattfinden – im Haus Beda oder der Bitburger Stadthalle.